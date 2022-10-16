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Ушаков назвал цель заявлений Байдена о возможных переговорах с Путиным

Ушаков: Байден на фоне выборов в конгресс хочет вернуть Грайнер в ходе переговоров с Путиным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент США Джо Байден, заявляя о том, что благодаря переговорам с Россией он хочет вернуть осужденную в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, хочет сделать это на фоне выборов в конгресс. При этом для Москвы это не главная тема, заявил 16 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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«В этой острой ситуации, как мне кажется, он [Байден] думает прежде всего о промежуточных выборах предстоящих, поэтому напоминает о том, что обязательно нам нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков», — прокомментировал Ушаков каналу «Россия 1».

Однако данная тема для переговоров с Россией сейчас не стоит на первом месте и волнует российскую сторону довольно мало, отметил помощник главы государства.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом. Он отметил, что платформы для таких переговоров пока не возникло. Российский лидер также высказался по поводу своего участия в саммите «большой двадцатки» (G20), сообщив, что этот вопрос пока не решен.

В тот же день читатели польской газеты Interia возмутились заявлением Байдена о неготовности к переговорам с российским лидером по теме Украины. Поляки остались недовольны тем, что американский лидер готов тем не менее обсудить с российским коллегой вопрос осужденной за наркотики баскетболистки Грайнер.

Ранее, 11 октября, Байден в интервью телеканалу CNN сообщил, что считает бессмысленной встречу с Путиным в ходе саммита G20 в Индонезии. При этом он сказал, что готов обсудить вопрос возвращения в США осужденной баскетболистки Грайнер. Разговор, по словам Байдена, произойдет, если Путин выступит с соответствующим предложением.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 октября отреагировал на заявление Байдена, отметив, что оно не усложняет международную обстановку, так как «хуже уже быть не может». Лавров подчеркнул, что Москва не отказывалась никогда от предложений по переговорам, однако вменяемых инициатив никто не предлагает.

3 октября стало известно, что московский областной суд назначил на 25 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор баскетболистке Грайнер. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса.

7 июля спортсменка полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.

Химкинский городской суд 4 августа приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков. В этот же день Байден заявил, что надеется на возвращение баскетболистки в США. Он заверил, что Вашингтон активно работает над ее обменом.

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