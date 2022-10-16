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Экономика
Песков заявил о последствиях для европейцев в случае ограничения цен на газ РФ
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Песков заявил о последствиях для европейцев в случае ограничения цен на газ РФ

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Последствия установления потолка цен на российский газ — это еще одна цена, которую будут платить граждане Европы. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Сейчас уже многие страны сталкиваются с последствиями своих опрометчивых решений. А присоединение к стану сторонников этого потолка цен, конечно, это будет еще одна цена, которую гражданам этих стран нужно будет платить», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее в этот день глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ нарушает условия договоров, а это влечет за собой прекращение поставок.

12 октября президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства указал также на отсутствие гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и не будет применяться не только в отношении российской стороны.

Евросоюз 6 октября ввел восьмой пакет санкций против России. Санкции предусматривают запрет перевозок нефти из РФ по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Введение потолка цен на газ обсуждается.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

Также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ прекратит поставлять свой газ в Европу в том случае, если страны ЕС введут ограничение стоимости.

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