Лоськов и Пашинин вошли в тренерский штаб «Локомотива»

Российские футболисты Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вошли в тренерский штаб «Локомотива», сообщается на официальном сайте футбольного клуба в воскресенье, 16 октября.

«Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Лоськов провел за «Локомотив» рекордный 421 матч, забил 128 мячей и два раза становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Пашинин сыграл за этот футбольный клуб в 273 матчах.

«В составе «железнодорожников» Лоськов и Пашинин дважды выигрывали чемпионство, три раза становились обладателями Кубка России и два раза — Суперкубка страны», — сообщает ФК.

14 октября стало известно об уходе из совета директоров «Локомотива» бывшего главы РЖД Геннадия Фадеева. Об этом он сам сообщил «Известиям». После этого директор департамента коммуникаций РЖД Юрий Нагорных был избран новым председателем совета директоров футбольного клуба.