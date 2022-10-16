Реклама
Прямой эфир
Общество
Бывший председатель ВГТРК Олег Попцов умер в возрасте 88 лет
Общество
Число пострадавших при обстреле ВФУ администрации Донецка выросло до четырех
Армия
Системы ПВО под Белгородом побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Мир
В США заявили об угрозе ядерного конфликта с РФ из-за стратегии Байдена по Украине
Армия
Армия РФ нанесла удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Политика
Анонсировано скорое совещание Путина с членами Совбеза
Армия
ВС РФ уничтожили 350 военных и 11 танков ВСУ на николаево-криворожском направлении
Мир
Премьер Баварии призвал установить системы ПВО для защиты городов Германии
Политика
В Кремле заявили о неспособности НАТО повлиять на цели СВО
Спорт
Лоськов и Пашинин вошли в тренерский штаб «Локомотива»
Экономика
Песков заявил о последствиях для европейцев в случае ограничения цен на газ РФ

Лоськов и Пашинин вошли в тренерский штаб «Локомотива»

0
Фото: Футбольный клуб «Локомотив»/fclm.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские футболисты Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вошли в тренерский штаб «Локомотива», сообщается на официальном сайте футбольного клуба в воскресенье, 16 октября.

Взошел Нагорных: чего ждать от нового руководителя «Локомотива»
Бывший замминистра спорта России постарается вывести московский клуб из системного кризиса

«Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Лоськов провел за «Локомотив» рекордный 421 матч, забил 128 мячей и два раза становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Пашинин сыграл за этот футбольный клуб в 273 матчах.

«В составе «железнодорожников» Лоськов и Пашинин дважды выигрывали чемпионство, три раза становились обладателями Кубка России и два раза — Суперкубка страны», — сообщает ФК.

14 октября стало известно об уходе из совета директоров «Локомотива» бывшего главы РЖД Геннадия Фадеева. Об этом он сам сообщил «Известиям». После этого директор департамента коммуникаций РЖД Юрий Нагорных был избран новым председателем совета директоров футбольного клуба.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022