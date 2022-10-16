В Кремле заявили о неспособности НАТО повлиять на цели СВО

Своим вмешательством в конфликт на Украине НАТО никак не сможет повлиять на цели России и исход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 16 октября, в эфире телеканала «Россия 1».

«НАТО де-факто уже влезло в этот конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши цели и полагания, то есть операция продолжается и она будет доведена до конца», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил также, что России «существенно тяжелее» от того, что Североатлантический альянс оказывает поддержку Киеву.

«Это требует нашей внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка», — отметил он, подчеркнув при этом, что потенциал РФ позволяет продолжать в этих условиях СВО.

До этого, 11 октября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что поражение украинской стороны станет поражением НАТО. Комментируя это заявление, заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко отметил, что НАТО уже потерпело поражение на Украине, которое, в свою очередь, связано с крахом проекта Запада «анти-Россия».

В начале октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО. Североатлантический альянс занимается планированием военных операций, а также шантажирует применением оружия массового поражения, напомнил он.

9 сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости увеличивать поставки вооружения на Украину даже в ущерб своим оборонным возможностям, поскольку для НАТО украинский конфликт якобы элемент обеспечения собственной безопасности. Москва неоднократно осуждала агрессию со стороны западных стран и поставки оружия на Украину, заявляя, что готова к диалогу с Западом, который, в свою очередь, только усугубляет конфликт, поддерживая украинскую сторону.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне участившихся на регион атак украинских боевиков.

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