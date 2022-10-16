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Назван топ-5 высокооплачиваемых вакансий осени в Москве

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В топ-5 высокооплачиваемых вакансий октября в Москве вошли стоматолог-ортодонт, менеджер транзитных продаж, мастер по ремонту ноутбуков, главный бухгалтер и прораб отделочных работ. Таким специалистам предлагают зарплату 120–300 тыс. рублей в месяц, рассказали «Известиям» эксперты площадки «Авито Работа».

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Медианная зарплата за девять месяцев этого года в Москве при этом составила 62,5 тыс. рублей, сказали аналитики.

По данным экспертов, зарплата врача-стоматолога, который будет вести ортодонтический прием детей и взрослых, составит от 200 тыс. рублей. Кандидат на место должен иметь опыт не менее пяти лет после окончания ординатуры, уметь работать в команде со смежными специалистами и быть готовым пройти трехмесячный испытательный срок, добавили аналитики.

«Компания по оптовым поставкам стеновых строительных материалов подыскивает опытного менеджера по продажам и предлагает ему зарплату от 120 тыс. до 300 тыс. рублей. Конечная сумма будет складываться из фиксированной ставки, премий за достижение KPI и процентов от заключенных договоров», — рассказали эксперты.

По информации аналитиков, на заработки от 200 тыс. рублей за счет высоких процентов от заказов и большого объема работ может рассчитывать опытный мастер по ремонту ноутбуков, игровых приставок и видеокарт. В числе требований к кандидату: пятилетний стаж работы, умение читать схемы и диагностировать типовые неисправности, навыки общения с клиентами, пунктуальность, добавили в «Авито Работа».

Также в компании рассказали, что претендовать на должность главного бухгалтера с зарплатой от 150 тыс. до 250 тыс. рублей может специалист с высшим экономическим образованием и соответствующим опытом работы в торговых организациях.

Также в числе наиболее оплачиваемых в столице оказалась вакансия прораба отделочных работ, сказали эксперты. Работодатель обещает такому специалисту зарплату от 150 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц и возможности карьерного роста. Прорабу понадобятся знания технологий внутренней отделки помещений, организаторские способности, профильный опыт не менее трех лет, навыки уверенного пользователя ПК, рассказали аналитики.

«Чтобы найти надежного работодателя, тщательно изучайте описание вакансии, сравнивайте зарплаты с предложениями других компаний, ищите отзывы сотрудников на предприятие, проверяйте компанию на официальных сервисах», — посоветовали эксперты.

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