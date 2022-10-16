В пруду в Тверской области нашли тело мужчины

В пруду в поселке Кесова Гора в Тверской области найдено тело мужчины. Об этом в воскресенье, 16 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Ранее, 30 сентября, местный житель ушел из дома и не вернулся.

Правоохранители осмотрели место происшествия и тело погибшего. Видимых телесных повреждений не было обнаружено. СК проводит проверку по факту инцидента, назначены все необходимые экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти мужчины.

27 сентября сообщалось, что в Татарстане на реке Ик недалеко от города Мензелинска утонул мужчина. Его тело вытащили из воды очевидцы. Известно, что утонувший занимался подводной охотой.