Политика президента США Джо Байдена по Украине может привести к ядерной войне. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил обозреватель 19Fortyfive Дэниел Дэвис.

По его словам, США не должны действовать безрассудно, поскольку им противостоит страна, обладающая ядерным оружием и способная защитить себя.

«Позвольте мне категорически заявить то, что должно быть очевидным: в ситуации на Украине нет ничего такого, что стоило бы потери одного города НАТО или Америки в результате ядерного удара», — отметил Дэвис.

Обозреватель подчеркнул, что заявление Байдена о намерении Вашингтона поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», отражает стратегическую проблему США.

«Тем не менее эта реальность, по-видимому, ускользает от внимания некоторых высших должностных лиц и отставных генералов на Западе», — отметил Дэвис.

14 октября парагвайский сенатор Уго Ричер заявил, что напряжение в мире успешно поддерживается со стороны США так же, как это происходило во время Карибского кризиса. Ричер также указал на то, что в период Карибского кризиса правила игры между СССР и США были более очевидными и ясными, в то время как сейчас этого нет из-за размытия возникшего после Второй мировой войны международного права.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывают законные озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности. Кроме того, он подчеркнул, что, вовлекаясь всё более в украинский конфликт, США увеличивают риск прямого столкновения между ядерными державами.

21 сентября президент России Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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