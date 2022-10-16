Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в понедельник
Североатлантический циклон принесет жителям Санкт-Петербурга дожди и ветер. Об этом в воскресенье, 16 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, в понедельник в городе из-за холодного атмосферного фронта усилится западный ветер — до 12–17 м/с. Из-за ветра уровень воды в водоемах может подняться.
Также ожидаются осадки, а температура начнет понижаться, отмечает 78.ru. Воздух в этот день прогреется максимум до 13 градусов.
Ранее, 12 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве и Московской области с 17 октября.