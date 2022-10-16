МЧС поздравляет своих сотрудников с Днем отца

День отца отмечают в России 16 октября. Праздник был учрежден год назад указом президента РФ. Дети поздравляют отцов, благодарят за защиту, поддержку, передает телеканал «Известия». Сотрудники МЧС рассказали о роли семьи в их жизни. Пожарный Давид Коваленко из города Шахты поделился, как воспитывает 10 детей. Дочка сапера Дмитрия Пятковского знает, что ее папа герой, и гордится им. Сотрудники МЧС отмечают, что их дети — это стимул и отдушина.

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