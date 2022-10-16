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Нотариусы дали советы мобилизованным гражданам

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Нотариально удостоверенная доверенность — один из документов, который может понадобиться подпавшим под частичную мобилизацию гражданам и который желательно оформить до отъезда в место несения службы. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

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«Это может быть доверенность на представительство в государственных, судебных и иных органах, на пользование и/или распоряжение имуществом, на управление бизнесом и др.», — уточнили в пресс-службе.

Также там отметили, что обратиться за таким документом можно в любую удобную нотариальную контору. Нотариус разъяснит заявителю суть и последствия передачи тех или иных полномочий, подскажет в выборе срока действия документа, объяснит, как отменить документ в случае необходимости. Нотариус также гарантирует, что текст доверенности будет составлен в соответствии с требованиями законодательства, добавили в Федеральной нотариальной палате.

«Нотариусы обслуживают мобилизованных граждан вне очереди. Кроме того, во всех регионах работают специальные «дежурные» нотариальные конторы, где можно получить необходимую правовую помощь в том числе в выходные и праздничные дни. В ряде регионов нотариусы также осуществляют выездное обслуживание в учебных центрах и пунктах сбора мобилизованных», — сообщили нотариусы.

Как рассказали в ФНП, при обращении за оформлением доверенности, а также ряда других нотариальных документов мобилизованным гражданам предоставляется льгота. Они полностью освобождаются от платы за услуги правового и технического характера. Таким образом, стоимость оформления доверенности, за исключением доверенностей в порядке передоверия, для мобилизованного гражданина составит от 100 до 500 рублей, добавили там.

«Чтобы воспользоваться льготой, мобилизованному необходимо предъявить нотариусу повестку из военного комиссариата или другой подтверждающий факт призыва документ. Кроме того, необходимо будет взять с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Присутствие поверенного при оформлении доверенности не требуется», — сказали в ФНП.

Полный перечень всех нотариальных контор своего города, включая «дежурные», а также другую справочную информацию можно найти на официальном сайте нотариальной палаты интересующего региона, добавили в пресс-службе.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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