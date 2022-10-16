Число пострадавших при обстреле ВФУ администрации Донецка выросло до четырех

Число пострадавших в результате обстрела боевиками Украины здания городской администрации Донецка выросло до четырех, передает в воскресенье, 16 октября, штаб теробороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Количество пострадавших при обстреле ВФУ (вооруженные формирования Украины) здания городской администрации в Донецке возросло до четырех человек. В ГБ № 20 доставлена женщина 1994 г.р., также пострадала женщина 1964 г.р., проезжавшая в маршрутном такси № 23», — сказано в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о двух пострадавших мужчинах 1963 и 1984 годов рождения.

Корреспондент «Известий» сообщил, что в здании администрации повсюду валяются обломки и фрагменты штукатурки, выбиты стекла в окнах, двери. Серьезно пострадал актовый зал.

В воскресенье в Донецке вооруженные формирования Украины выпустили снаряд, который попал в здание городской администрации. В результате здание получило повреждения, также сгорело три автомобиля, стоявших возле администрации. ВФУ выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО HIMARS.

Днем ранее вооруженные силы Украины выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по трем районам Донецка. Обстрелы были зафиксированы в 23:05 и 23:07.

24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в регионе в ЛДНР в результате обстрелов со стороны военных Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».