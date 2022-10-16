Мирная жительница Еленовки в ДНР погибла в результате обстрела ВСУ
Мирная жительница Еленовки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщает штаб территориальной обороны республики.
«По улице Октябрьской погибла женщина 1966 года рождения», — говорится в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что утром по Еленовке было выпущено три снаряда калибра 152 мм, один из снарядов попал по жилой застройке.
Ранее в этот день украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик в Донецке, в результате был поврежден жилой дом. На улице Петровского в результате удара ВСУ погибла женщина.
13 октября стало известно о смерти мирного жителя в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка, еще один человек ранен.
24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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