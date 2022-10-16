30 октября стартует новая полетная программа из Москвы в ОАЭ
30 октября стартует новая полетная программа из Москвы в Рас-аль-Хайма на севере Объединенных Арабских Эмиратов. Рейсы будут выполнять самолеты Boeing 757 из аэропорта Внуково, передает телеканал «Известия». Ассоциация туроператоров России сообщает, что новое предложение позволит снизить цены на отдых в эмирате.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.