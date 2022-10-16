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Военные РФ оказали помощь раненому пленному ВСУ под Угледаром

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Фото: РИА Новости
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Военнослужащие РФ из передового медицинского пункта под Угледаром оказали медицинскую помощь раненому украинскому пленному.

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Передовой медицинский пункт располагается всего в полутора километрах от линии фронта на угледарском направлении.

«Раненый пленный, его привели, соответственно, мы с бригадой оказали ему первую врачебную помощь. Потом его увезли и оказали квалифицированную медпомощь», — подчеркнул «РИА Новости» командир медгруппы с позывным Донор.

Он добавил, что пленный боялся, извинялся и благодарил.

«Но особо с ним в диалоги не вступали. Зачем нам с ним говорить? Мы свое дело знаем. Конечно, легкая неприязнь есть. Понимаешь, что этот человек воюет против товарищей наших, убивает кого-то, ранит. Но надо было ему помощь оказать, всё равно он человек», — отметил собеседник агентства.

22 сентября освобожденный из украинского плена российский солдат Вячеслав Старостин рассказал «Известиям», как военнослужащие вооруженных сил Украины издевались над ними. Он сообщил, что россиян держали в сырых подвалах, редко кормили и избивали.

В этот же день в Минобороны России сообщили, что в результате сложного переговорного процесса по обмену ночью с украинской территории возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России.

Другой освобожденный солдат Константин Леонтьев сообщил, что украинские военные заставляли его говорить под камеру «многие вещи», угрожая автоматами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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