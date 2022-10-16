Уголовное дело возбуждено после стрельбы на полигоне в Белгородской области
По факту стрельбы на полигоне в Белгородской области, в результате которой погибли 11 человек, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщает пресс-служба СК РФ.
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Военными следователями выясняются все обстоятельства произошедшего.
О том, что на одном из полигонов Западного военного округа (ЗВО) в Белгородской области произошел теракт, 15 октября сообщило Минобороны РФ. Согласно имеющимся данным, злоумышленники начали стрельбу в ходе занятий по огневой подготовке добровольцев. В результате 11 человек из личного состава получили смертельные ранения, еще 15 пострадали и были доставлены в медучреждения для оказания квалифицированной помощи.
Оба террориста были уничтожены встречным огнем.