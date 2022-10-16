Политолог рассказал о различиях Карибского кризиса и конфликта на Украине

Политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в воскресенье, 16 октября, рассказал «Известиям», можно ли считать украинский конфликт повторением Карибского кризиса в 1962 году.

По его словам, во времена Карибского кризиса все видели взаимную угрозу применения ракет с ядерными боеголовками. Сегодня же США на фоне присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей «вбросили» в информационное пространство повестку дня о ядерной агрессивности.

«[Эту повестку] начали генерировать, чтобы создать страх у европейского обывателя. <...> Они (США. — Ред.) сейчас разрушают Европу как конкурента. Неслучайно произошли террористические акты на нитках «Северных потоков». Это удар против Евросоюза», — пояснил Кошкин.

Он подчеркнул, что к 2025 году Евросоюз будет центром, превосходящим США, что не входит в планы Штатов.

«Человек хочет жить всегда, для него опасно всегда — и тогда (во время Карибского кризиса. — Ред.), и сейчас. Люди находились на краю ядерной бездны, конечно, все тревожились. Из-за того, что [сейчас] нагнетают США, люди также тревожатся», — отметил политолог.

Кроме того, по словам Кошкина, западные страны могут взорвать отходы на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию, что она якобы применила ядерное оружие.

14 октября парагвайский сенатор Уго Ричер заявил, что напряжение в мире успешно поддерживается со стороны США так же, как это происходило во время Карибского кризиса. Ричер также указал на то, что в период Карибского кризиса правила игры между СССР и США были более очевидными и ясными, в то время как сейчас этого нет из-за размытия возникшего после Второй мировой войны международного права.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывают законные озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности. Кроме того, он подчеркнул, что, вовлекаясь всё более в украинский конфликт, США увеличивают риск прямого столкновения между ядерными державами.

21 сентября президент России Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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