Экономист оценил экономические предложения Трасс

Экономист, аналитик, преподаватель, доцент РАНХиГС Николай Кульбака в воскресенье, 16 октября, оценил в беседе с «Известиями» экономические предложения премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

«Снижение налогов должно привести к оживлению экономики. <…> решение может привести к увеличению доходов, потому что вырастет бизнес. <…> Вопрос в том, было ли это подтверждено расчетами [экономистов]. Любое такое решение должно быть продумано как с точки зрения экономики, так и с точки зрения политики», — заявил российский эксперт, комментируя ранее предложенные Трасс меры.

Одной из первых инициатив правительства Трасс стало решение снизить налоги. СМИ назвали это решение исторической авантюрой, отметив, что оно было принято без учета текущей ситуации в мире и может привести к кризису фунта стерлингов в стране.

Однако уже 14 октября стало известно о том, что Трасс отказалась от своего обещания не повышать ставку корпоративного налога с 19 до 25%. Она подчеркнула, что теперь ей всё же придется повысить налог на корпорации, несмотря на ранние заявления о том, что она не будет делать этого. Решение Трасс должно вступить в силу с апреля 2023 года. По ее мнению, оно станет залогом экономического роста в будущем.

«Видимо, она не рассчитала кредит доверия и не оценила те риски, которые за этим идут. Рискнула, но не выиграла», — подчеркнул Кульбака.

3 октября в парламентский комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести Трасс вотум недоверия. Эта инициатива связана с новым планом правительства по поддержке экономики страны.

До этого, 2 октября, Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. Она отметила, что не всем гражданам понравится инициатива британского правительства, однако, по словам Трасс, у нее есть четкий план, который она считает правильным для страны.

Между тем 1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Отмечалось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов и его курс рекордно упал.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.