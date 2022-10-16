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Экономист оценил экономические предложения Трасс

Экономист, доцент РАНХиГС Кульбака об идеях Трасс: она не рассчитала кредит доверия и не оценила те риски, которые за этим идут
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Фото: Daniel Leal/Pool via REUTERS
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Экономист, аналитик, преподаватель, доцент РАНХиГС Николай Кульбака в воскресенье, 16 октября, оценил в беседе с «Известиями» экономические предложения премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

«Снижение налогов должно привести к оживлению экономики. <…> решение может привести к увеличению доходов, потому что вырастет бизнес. <…> Вопрос в том, было ли это подтверждено расчетами [экономистов]. Любое такое решение должно быть продумано как с точки зрения экономики, так и с точки зрения политики», — заявил российский эксперт, комментируя ранее предложенные Трасс меры.

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Одной из первых инициатив правительства Трасс стало решение снизить налоги. СМИ назвали это решение исторической авантюрой, отметив, что оно было принято без учета текущей ситуации в мире и может привести к кризису фунта стерлингов в стране.

Однако уже 14 октября стало известно о том, что Трасс отказалась от своего обещания не повышать ставку корпоративного налога с 19 до 25%. Она подчеркнула, что теперь ей всё же придется повысить налог на корпорации, несмотря на ранние заявления о том, что она не будет делать этого. Решение Трасс должно вступить в силу с апреля 2023 года. По ее мнению, оно станет залогом экономического роста в будущем.

«Видимо, она не рассчитала кредит доверия и не оценила те риски, которые за этим идут. Рискнула, но не выиграла», — подчеркнул Кульбака.

3 октября в парламентский комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести Трасс вотум недоверия. Эта инициатива связана с новым планом правительства по поддержке экономики страны.

До этого, 2 октября, Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. Она отметила, что не всем гражданам понравится инициатива британского правительства, однако, по словам Трасс, у нее есть четкий план, который она считает правильным для страны.

Между тем 1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Отмечалось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов и его курс рекордно упал.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

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