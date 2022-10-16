В Петербурге двоих хулиганов задержали за стрельбу по детским площадкам

В Санкт-Петербурге двое хулиганов открыли стрельбу на детских площадках. Об этом в воскресенье, 16 октября, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первый инцидент произошел на Красносельском шоссе днем 15 октября. Неизвестный стрелял из похожего на пистолет оружия, наводил его в сторону женщины, которая шла с ребенком. В тот же день мужчина был задержан. У него был изъят пневматический пистолет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В тот же день на Варшавской улице пьяный мужчина стрелял по детской площадке со своего балкона. Его задержали сразу же. Стрелявшим оказался безработный местный житель. У него изъяли пневматическое ружье. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 13 октября, правоохранители задержали мужчину в бронежилете с макетом автомата в центре Санкт-Петербурга.