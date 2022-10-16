Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства России
Президент России Владимир Путин поздравил 16 октября работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником.
«Дорожное хозяйство — важная, неотъемлемая составляющая единой транспортной системы страны, от эффективной работы которой во многом зависят бесперебойное сообщение между регионами, социально-экономическое развитие страны, качество жизни людей», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства указал, что вопросам совершенствования дорожной инфраструктуры уделяется приоритетное внимание государства. Путин отметил хорошие результаты дорожников.
«Строятся и обновляются сотни километров федеральных и региональных дорог, укрепляется опорная сеть автомагистралей, широко внедряются передовые логистические технологии, повышается безопасность дорожного движения», — сказано в телеграмме.
Путин добавил, что впереди работников сферы дорожного хозяйства ждет «реализация масштабного плана дорожного строительства на 2023–2027 годы, решение амбициозных, востребованных задач по возведению и модернизации автомагистралей».