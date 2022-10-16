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ВСУ обстреляли здание администрации Донецка
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Уголовное дело возбудили после удара ВСУ по администрации Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На месте удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по администрации Донецка работают следователи. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщил корреспондент «Известий».

«В настоящее время проводятся следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Данные осколки будут направлены на экспертизу, и будет установлено, какие ракеты были запущены в данное здание», — сказал следователь.

В свою очередь, мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что удар по зданию администрации был целенаправленным.

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«Как можно оценивать очередной террор со стороны Украины? По гражданскому зданию нанесен предметный целенаправленный удар — здесь не может быть сомнений никаких, потому что прилеты были рядом со зданием. Сейчас прямое попадание», — сказал он журналистам на месте происшествия.

Мэр города подчеркнул, что работа мэрии Донецка не парализована, несмотря на повреждения администрации. Он отметил, что здание получило значительные разрушения, работы по восстановлению уже организованы.

Кроме того, Кулемзин заявил, что двух пострадавших при обстреле контузило.

«Тяжелых ранений нет, контузия. Жизни ничего не угрожает», — подчеркнул он.

Ранее в этот день в Донецке ВСУ выпустили снаряд, который попал в здание городской администрации. В результате удара пострадали два человека, сгорело три автомобиля, стоявших возле администрации. Само здание получило повреждения — практически все окна были выбиты, рухнул потолок.

Как подчеркнул Кулемзин, удар по администрации мог быть нанесен из американской установки HIMARS.

Днем ранее ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по трем районам Донецка. Обстрелы были зафиксированы в 23:05 и 23:07.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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