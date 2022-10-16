Папа римский назвал неприемлемыми траты на ядерное оружие

Папа римский Франциск назвал расходы, которые идут на создание ядерного оружия, неприемлемыми и немыслимыми. Так он высказался в своей книге «Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее», ее фрагменты в воскресенье, 16 октября, опубликовала газета La Stampa. Сама книга выйдет в свет во вторник, 18 октября.

«Создание мира без ядерного оружия возможно, если у нас есть желание и инструменты, и это необходимо, учитывая угрозу, которую представляет этот вид оружия для выживания человечества. Обладать ядерным оружием аморально», — указывает понтифик.

Он считает, что «сегодня неприемлемо и немыслимо, что ресурсы продолжают тратиться на производство такого рода оружия, в то время как надвигается серьезный кризис, который имеет последствия для здоровья, продовольствия и климата и для преодоления которого никаких инвестиций никогда не будет достаточно».

Папа римский призвал мировых лидеров перестать производить и торговать оружием на международной арене.

«Мировые расходы на вооружение — один из самых серьезных моральных скандалов нашего времени. <…> миллионы людей теряют всё, но есть и те, кто зарабатывает миллионы. Удручает даже подозрение, что многие современные войны ведутся ради продвижения оружия. Это не может продолжаться».

2 октября папа римский Франциск призвал президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского перейти к мирным переговорам. В частности, Зеленского папа римский призвал быть открытым к серьезным предложениям мира, а «всех остальных представителей международного сообщества» призывал «сделать всё, что в их силах, чтобы положить конец боевым действиям, не вступая в опасную эскалацию и поддерживая диалог».

16 сентября Франциск критически высказался о Западе, заявив, что тот сейчас не может быть показательным примером. Также он отметил, что Европе нужно вернуться к основополагающим ценностям, а не помогать другим странам.