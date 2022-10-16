Бойцы «Пятнашки» рассказали об обстановке на линии фронта

Бойцы «Пятнашки» в воскресенье, 16 октября, рассказали корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину об обстановке на линии фронта.

Так, боец с позывным Кабар пояснил, что в серой зоне расстояние до противника может сокращаться до 70 м.

«Когда позиционный бой, если им актуально, заранее туда сажают, поработают, или отведут глаз, или просто пристрелку на себя сделают. Недели три назад здесь было скопление именно на расчет, что их штурмовать будут. Они разгружали свою линию фронта, перераспределяли, маневрировали», — рассказал он.

Как отметил боец народной милиции ДНР с позывным Пуля, позиции постоянно простреливаются.

«Стрельба идет, держим позиции. Прострелы идут сильные, и сильно коптеры работают. Расстояние очень маленькое: высунулся, засунулся либо пользуешься трубой разведчика», — отметил Пуля.

14 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка в ДНР. Он уточнил, что при этом было уничтожено свыше 90 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

За день до этого группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила населенные пункты Опытное и Иванград на артемовском направлении.

7 октября союзные силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево на артемовском направлении. 15 сентября сообщалось об освобождении Майорска в ДНР благодаря союзным силам.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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