Пропавшую в Кургане актрису Голубниченко нашли мертвой

Российская актриса Ирина Голубниченко найдена мертвой. Об этом сообщается в ориентировке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 15 октября.

«Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла», — говорится в сообщении.

Подробности гибели артистки не раскрываются.

Актрисе было 82 года. Она ушла из дома вечером 23 сентября 2022 года и не вернулась, дополняет «Газета.Ru».

Голубниченко — российская актриса, с 1989 года служила в Курганском театре драмы. Играла в спектаклях «Чайка», «Банкрот», «Свадьба Кречинского», «Вдовий пароход» и других.