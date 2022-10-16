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Читателей Le Figaro возмутили новости об уходе Danone из России

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Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Читателей издания Le Figaro возмутили новости об уходе французской продовольственной компании Danone из России.

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«Спасибо нашим американским друзьям за уничтожение очередной французской компании», — написал один из пользователей в комментарии к новости об уходе Danone 15 октября.

Другие комментаторы отметили, что уход Danone не станет потерей для россиян, а это место займут другие компании. Также пользователи выразили мнение, что Danone не производит ничего незаменимого, а ее присутствие в России оправдывалось только деньгами.

«Если бы только Danone... Добавьте к этому дорогую энергию, которая будет давить на экономику в течение длительного времени, ЕС вырыл себе могилу», — подчеркнул еще один пользователь.

Днем ранее стало известно, что Danone решила передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России. Однако в Министерстве сельского хозяйства РФ заявили «Известиям», что заводы Danone продолжают свою деятельность в обычном режиме. Кроме того, в министерстве привели данные Росстата за восемь месяцев 2022 года, согласно которым производство молочной продукции в России показывает устойчивый рост.

Как рассказал «Известиям» руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев, передача операционного контроля необязательно предполагает смену имени, товарных знаков, под которыми поставляется продукция на российский рынок. По его словам, права на использование узнаваемых в стране брендов вполне могут быть переданы в рамках сделки.

20 апреля был опубликован финансовый отчет Danone, в котором говорилось о прекращении поставок в Россию продуктов Alpro и воды Evian. 6 марта производитель молочной продукции объявил о приостановке инвестиционных проектов в РФ.

Некоторые иностранные компании с февраля приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка РФ на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

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