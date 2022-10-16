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Карта спецоперации на Украине 16 октября

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 октября можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в течение суток Вооруженные силы РФ продолжали наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

Кроме того, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777, а также переправа через руку Оскол, которая использовалась ВСУ для подвоза боеприпасов.

Также ударом беспилотников были уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

За сутки на николаево-криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, добавил Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, 870 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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