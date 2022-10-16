В Британии эксперты посоветовали водителям использовать яйца для экономии

В Великобритании автовладельцам для экономии бензина предложили положить яйцо между полом и педалью, чтобы избежать рывков при движении, что позволит сэкономить топливо. Об этом газета Daily Express, ссылаясь на опрошенных экспертов, написала 10 октября.

Эксперты пояснили, что резкое ускорение и рывки при езде приводят к тому, что двигатель потребляет больше топлива.

«Слишком сильное нажатие на педаль газа разобьет яйцо», — говорится в публикации.

Стоимость британского топлива продолжает подниматься ежедневно, водители готовы пойти на многое ради экономии.

Помимо этого эксперты советуют постоянно отслеживать давление в шинах, это можно делать на заправках. Объясняется это тем, что спущенные шины создают сопротивление на дороге.

Газета пишет, что водителям рекомендуется освободить свое авто от хлама.

«Багажник на крыше, коробки с вещами на багажнике, стойки для крепления велосипедов — всё это увеличивает расход горючего до 25%», — сказано в материале.

29 сентября газета Financial Times отметила, что граждане Британии вынуждены экономить на здоровье из-за повышения стоимости жизни, в том числе из-за роста счетов за отопление и цен на продукты питания.

В этот же день газета The Sun сообщила, что миллионы британцев вынуждены продать свое имущество, чтобы оплатить счета во время кризиса стоимости жизни. Издание добавило, что многим жителям Великобритании пришлось также начать использовать ранее накопленные сбережения для возможности справиться с растущими расходами на оплату счетов.

За день до этого сообщалось, что в Великобритании стоимость продовольственной корзины выросла на 10,6% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Особенно сильно цены повысились на корма для животных, удобрения и растительное масло. Кроме того, инфляция на макароны и консервированные помидоры достигла рекордных 8,6% по сравнению с 7,8% месяцем ранее.

1 сентября бывший британский премьер-министр Борис Джонсон для экономии электроэнергии порекомендовал купить новые чайники. Чтобы закипеть, старые чайники используют слишком много электричества, объяснил премьер.