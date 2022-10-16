Реклама
Прямой эфир
Мир
Сенатор США обвинил Байдена в безразличии к проблемам американцев
Мир
Си Цзиньпин заявил об усилении ВС для защиты суверенитета КНР
Мир
В Болгарии заявили о решенном вопросе с газом на ближайший год
Мир
Республиканцы призвали расследовать давление Байдена на Эр-Рияд
Мир
Пекин заявил о намерении и дальше противостоять независимости Тайваня
Мир
Байден отказался признавать влияние доллара на проблемы в экономике
Наука
Спутник «Космос-2560» внесли в главный каталог космических объектов
Происшествия
Украинские националисты обстреляли Донецк
Мир
На Украине заявили о росте доходов бюджета из-за теневой экономики
Происшествия
В Новой Каховке прогремело более 10 взрывов
Мир
Боевики «Азова» признались в убийствах мирных жителей в Мариуполе
Происшествия
ВСУ обстреляли здание администрации Донецка

На Украине заявили о росте доходов бюджета из-за теневой экономики

Депутат рады Гетманцев: доходы бюджета Украины выросли на 18,5% за счет резервов теневой экономики
0
Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине растут доходы бюджета из-за теневой экономики. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Общие затраты Запада на поддержку Киева уже превысили €90 млрд

По его словам, налоговые поступления в бюджет Украины за этот год выросли на 18,5%. Гетманцев подчеркнул, что это происходит из-за выхода экономики из тени.

«Несмотря на то что экономика просела, у нас есть огромные резервы теневой экономики, которые мы на сегодняшний день привлекаем для финансирования потребностей бюджета», — заявил он в эфире телеканала «Рада».

Как сообщали «Известия» 6 октября, в сентябре украинская казна недосчиталась 75 млрд гривен ($2 млрд). Ожидается, что дефицит госбюджета страны к концу года достигнет $50 млрд. По данным государственной таможенной службы, за первое полугодие внешний товарооборот страны уменьшился год к году на 27%.

Отмечалось, что украинскую казну пополняют за счет налоговых сборов, международной помощи и покупки Национальным банком облигаций правительства. Так, с начала марта сумма финансирования дефицита бюджета за счет эмиссии НБУ достигла 310 млрд гривен.

В августе председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Украина не может выполнять обязательства перед своими гражданами без помощи со стороны США и Евросоюза. По его словам, бюджет страны формируется из налогов только на 40%.

10 августа стало известно, что Украина получила отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года.

В апреле Международный валютный фонд заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Речь шла в целом о дефиците сектора публичных финансов, который включает местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022