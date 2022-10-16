На Украине заявили о росте доходов бюджета из-за теневой экономики

На Украине растут доходы бюджета из-за теневой экономики. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

По его словам, налоговые поступления в бюджет Украины за этот год выросли на 18,5%. Гетманцев подчеркнул, что это происходит из-за выхода экономики из тени.

«Несмотря на то что экономика просела, у нас есть огромные резервы теневой экономики, которые мы на сегодняшний день привлекаем для финансирования потребностей бюджета», — заявил он в эфире телеканала «Рада».

Как сообщали «Известия» 6 октября, в сентябре украинская казна недосчиталась 75 млрд гривен ($2 млрд). Ожидается, что дефицит госбюджета страны к концу года достигнет $50 млрд. По данным государственной таможенной службы, за первое полугодие внешний товарооборот страны уменьшился год к году на 27%.

Отмечалось, что украинскую казну пополняют за счет налоговых сборов, международной помощи и покупки Национальным банком облигаций правительства. Так, с начала марта сумма финансирования дефицита бюджета за счет эмиссии НБУ достигла 310 млрд гривен.

В августе председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Украина не может выполнять обязательства перед своими гражданами без помощи со стороны США и Евросоюза. По его словам, бюджет страны формируется из налогов только на 40%.

10 августа стало известно, что Украина получила отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года.

В апреле Международный валютный фонд заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Речь шла в целом о дефиците сектора публичных финансов, который включает местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании.