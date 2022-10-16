Украинские националисты обстреляли Донецк

Киевский район Донецка был обстрелян украинскими боевиками. Об этом 16 октября сообщил корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три снаряда калибра 155 мм. После этого в городе начался пожар.

В ночь на 16 октября вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по трем районам Донецка.

Ранее, 15 октября, штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Также был нанесен удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик, поврежден жилой дом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».