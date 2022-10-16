IT-эксперт перечислил правила по защите переписок в мессенджерах

Для гарантированного обеспечения безопасности в мессенджерах нужно соблюдать некоторые правила, о которых 16 октября рассказал руководитель службы исследований, кибераналитики и развития «Группы Т1» Александр Новиков.

В беседе с агентством «Прайм» он объяснил, что в мессенджере Telegram можно установить двухфакторную аутентификацию. Тогда при входе в аккаунт на новом устройстве дополнительно потребуется ввести пароль. В случае потери пароля или устройства, к которому была привязана двухфакторная аутентификация, восстановить доступ к аккаунту не удастся.

Эксперт отметил, что при попытке войти в аккаунт на другом устройстве мессенджер направляет в приложение код с инструкциями дальнейших действий. Если для аккаунта уже была включена двухфакторная аутентификация, а подобрать пароль не удалось, Telegram пришлет соответствующее уведомление в приложение.

«В случае если с устройства, с которого только что вошли в аккаунт, захотят экспортировать чат, Telegram отправит уведомление с запросом разрешения на экспорт чата», — заверил специалист.

Новиков посоветовал проверить устройства, на которых есть доступ к аккаунту. Сделать это можно в самом приложении в разделе «Настройки», далее перейти в «Устройства» или «Конфиденциальность», а затем «Активные сеансы». Он уточнил, что там же можно завершить сессии на других устройствах.

В качестве альтернативного способа обезопасить переписку в Telegram эксперт порекомендовал использовать секретный чат. Как отметил юрист, он доступен только на том устройстве, на котором был создан. В секретном чате можно установить время доступности сообщений, а также нельзя делать скриншоты и пересылать сообщения.

Кроме того, можно установить пароль на вход в приложение. В таком случае доступ к устройству не дает прямой доступ к аккаунту, подчеркнул специалист.

«Клонирование SIM-карты открывает доступ к номеру телефона, к которому привязан Telegram-аккаунт, а значит, есть возможность получить код подтверждения. Но в данном случае безопасность обеспечивается операторами связи — на номер, для которого была заменена SIM-карта, не приходят СМС в течение 24 часов», — рассказал Новиков.

Ранее, 8 октября, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов дал советы на случай утечки личных данных в Сеть. Эксперт призвал использовать разные пароли, чтобы в случае взлома одного ресурса мошенники не получили доступ ко всем остальным.

Накануне онлайн-платформа «Авито» запустила в Telegram игру, в ходе которой пользователи могут больше узнать о том, как защитить себя от действий злоумышленников в интернете. Таким образом пользователя обучают правильному поведению в Сети.

До этого, 6 октября, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме с использованием мессенджеров. Соловьев объяснил, что мошенники звонят по Viber или WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и представляются сотрудниками следственных органов с целью получить личные данные.