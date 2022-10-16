Axios: в Белом доме разочарованы словами главы Палестины Аббаса в беседе с Путиным

Вашингтон был разочарован недоверием со стороны Палестины, о котором президент страны Махмуд Аббас упомянул на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. О реакции Белого дома в субботу, 15 октября, сообщил портал Axios, ссылаясь на источник в Совете национальной безопасности США.

Отмечается, что свою позицию палестинский лидер озвучил в беседе с президентом России Владимиром Путиным. Аббас также отметил, что находит «неприемлемым» тот факт, что Соединенные Штаты Америки стремятся занять лидирующую позицию в ходе арабо-израильского урегулирования.

Президент Палестины выразил свою благодарность РФ за поддержку.

Между тем Вашингтон придерживается иной позиции по участию Москвы в мирном процессе и считает, что именно глава Белого Дома Джо Байден на протяжении многих лет стремился к «поиску продуктивных решений и работе над прочным миром, который необходим для продвижения стабильности и процветания» в ближневосточном регионе.

Ранее, 13 октября, Путин в разговоре с Абассом подчеркнул, что РФ привержена изначальному плану палестино-израильского урегулирования, основанном на решениях ООН. Также российский президент отметил, что у двусторонних отношений России и Палестины большой потенциал и следует предпринять необходимые усилия для укрепления сотрудничества.

Саммит в формате «Россия – Центральная Азия» состоялся в пятницу в столице Казахстана. На высшем уровне подобная встреча проводится впервые по инициативе Москвы в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами (Казахстан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан и Узбекистан).

В рамках мероприятия лидеры стран-участниц обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Центральной Азией, включая торгово-экономическое сотрудничество и вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.