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Врач Марченко рассказала о бессимптомном заболевании печени

Врач Марченко предупредила, что поражение печени может происходить без симптомов
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Заболевания печени в большинстве случаев протекают бессимптомно, пациент узнает о них зачастую уже тогда, когда поражение органа достигает серьезной стадии. Об этом 16 октября рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.

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«Мы, врачи, видим, что пациенты довольно часто узнают о наличии каких-то проблем с печенью только на стадии цирроза (тяжелое заболевание, при котором клетки печени разрушаются и орган перестает выполнять свои функции, — Ред.). Коварство печени заключается в том, что ухудшение ее состояния может происходить без симптомов до самых последних стадий», — приводит ее слова радио Sputnik.

Врач пояснила, что обнаружить поражение печени на ранней стадии можно при регулярных обследованиях. При изменениях в работе печени человек, добавила она, может чувствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье, слабость, встречаются также нарушения сна. Кроме того, пациенты могут жаловаться на носовые кровотечения, кровотечения из десен, могут возникать отеки, кожный зуд или повышенная температура.

При этом, добавила специалист, своевременная диагностика поможет вовремя провести восстановление печени.

«То есть сначала (перед лечением. — Ред) нужно избавиться от вируса, отказаться от употребления алкоголя, прекратить прием лекарства, оказывающего токсическое воздействие на печень, или уменьшить массу тела», — заключила Марченко.

Ранее, 13 октября, заведующий клиническим филиалом №1 Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Андрей Вдовин заявил, что безопасных доз алкоголя не существует. Этанол вызывает повышенную нагрузку на весь организм, это яд, который не может быть безвредным, добавил врач психиатр-нарколог.

24 апреля врач ревматолог-кардиолог Виктория Львовская рассказала, что пожелтение кожи рук может указывать на заболевания печени и желчных путей. Если ладони краснеют, это может быть, по мнению Львовской, сигналом наличия заболеваний печени или интоксикации организма.

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