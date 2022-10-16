Врач Марченко рассказала о бессимптомном заболевании печени

Заболевания печени в большинстве случаев протекают бессимптомно, пациент узнает о них зачастую уже тогда, когда поражение органа достигает серьезной стадии. Об этом 16 октября рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.

«Мы, врачи, видим, что пациенты довольно часто узнают о наличии каких-то проблем с печенью только на стадии цирроза (тяжелое заболевание, при котором клетки печени разрушаются и орган перестает выполнять свои функции, — Ред.). Коварство печени заключается в том, что ухудшение ее состояния может происходить без симптомов до самых последних стадий», — приводит ее слова радио Sputnik.

Врач пояснила, что обнаружить поражение печени на ранней стадии можно при регулярных обследованиях. При изменениях в работе печени человек, добавила она, может чувствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье, слабость, встречаются также нарушения сна. Кроме того, пациенты могут жаловаться на носовые кровотечения, кровотечения из десен, могут возникать отеки, кожный зуд или повышенная температура.

При этом, добавила специалист, своевременная диагностика поможет вовремя провести восстановление печени.

«То есть сначала (перед лечением. — Ред) нужно избавиться от вируса, отказаться от употребления алкоголя, прекратить прием лекарства, оказывающего токсическое воздействие на печень, или уменьшить массу тела», — заключила Марченко.

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