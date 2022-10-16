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Минобороны: на полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт, погибли 11 человек

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Террористический акт произошел на одном из полигонов Западного военного округа (ЗВО) в Белгородской области. В результате погибли 11 человек. Об этом в субботу, 15 октября, сообщает Министерство обороны РФ.

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Согласно официальному заявлению ведомства, двое граждан открыли стрельбу в ходе занятий по огневой подготовке добровольцев на полигоне. Оба террориста были уничтожены ответным огнем. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В результате террористического акта погибли 11 человек из личного состава, еще 15 пострадали и были доставлены в госпиталь для оказания необходимой помощи.

Ранее, 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Как заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, теракт подготовили украинские спецслужбы. Он отметил, что им содействовали как россияне, так и иностранцы.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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