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Спутник «Космос-2560» внесли в главный каталог космических объектов

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Фото: РИА Новости/Роскосмос
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Спутник «Космос-2560», доставленный в воскресенье на орбиту ракетой-носителем «Ангара-1.2», внесли в каталог космических объектов. Об этом сообщили представители Министерства обороны России.

Большие надежды: о чем говорит успешный старт российской «Ангары»
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«Специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате «Космос-2560», — рассказали в ведомстве.

Об успешном выводе спутника на орбиту стало известно ранее в этот день. В МО добавили, что все бортовые системы аппарата исправны и функционируют в штатном режиме. Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Накануне легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» стартовала ракеты с космодрома в Архангельской области.

17 июня сообщалось, что в ходе первого пуска легкой ракеты «Ангара-А1.2» с космодрома Восточный выведут в космос спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т».

До этого, 13 мая, появилась информация об отправке тяжелой ракеты-носителя «Ангара» из Центра им. М.В. Хруничева на космодром Плесецк для продолжения летно-конструкторских испытаний.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

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