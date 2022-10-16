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Юрист предупредил водителей о новых дорожных знаках

Юрист Редин: в России появятся новые дорожные знаки для электромобилей и автобусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На российских дорогах появятся два новых знака, которые касаются мест зарядки электромобилей и ограничений в отношении автобусов. Кроме того, в правилах дорожного движения (ПДД) пропишут ограничения для пользователей электросамокатов и других аналогичных средств передвижения. Об этом 16 октября рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

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В беседе с агентством «Прайм» он подчеркнул, что популярность электротранспорта растет и его становится всё больше. По его словам, это надежные и экономичные средства передвижения в городе. Однако есть проблема — отсутствие или малое количество специальных заправочных станций.

«По этой причине возникла необходимость введения специального знака, чтобы водители транспортных средств с электродвигателями смогли ориентироваться. Использовать для этих целей классический знак, указывающий на обычную заправку, нецелесообразно», — сказал юрист.

На новом знаке будет изображена колонка, под которой электрокабель.

Также Редин уточнил, что знак «движение автобусов запрещено» не будет распространяться на маршрутный транспорт, ограничения будут затрагивать только частные поездки. Этот знак необходим, чтобы разгрузить некоторые участки дорожной сети.

Кроме того, эксперт отметил то, что платная парковка дополнительно обозначается монетой.

Как пояснил Редин, изменения в ПДД производятся регулярно, это необходимо для отражения новой действительности и корректировки законодательной базы.

«Водители должны воспринимать их обыденно, но обязательно учитывать их при использовании автомашин. В противном случае возможны чрезвычайные ситуации и аварии, а также применение к нарушителям штрафных санкций», — заявил юрист.

Ранее, 13 октября, на международной выставке-форуме «Дорога-2022» был представлен модернизированный комплекс «Кибер-Шериф» для патрульных машин Госавтоинспекции. Он представляет собой сигнальную балку, в которую встроены камеры кругового обзора. Устройство позволяет во время движения машины ГИБДД фиксировать нарушения ПДД, а заодно вычислять в потоке транспортные средства, которые находятся в розыске.

В тот же день водителей электросамокатов предупредили об изменениях в ПДД. Новый правовой статус этого вида транспорта может накладывать ответственность на пользователей. Об изменениях стало известно 7 октября, они вступят в силу с 1 марта 2023 года. Нововведения повлияют на пользователей как электросамокатов, так и гироскутеров.

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