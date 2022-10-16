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Россияне и швейцарцы очистили от краски суворовский монумент

Россияне и швейцарцы очистили от краски суворовский монумент в Андерматте
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Фото: gorets-media.ru
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Памятник сподвижникам российского генерала Александра Суворова в Швейцарии очистили от краски. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщил ТАСС президент швейцарского отделения байк-клуба «Ночные волки» Рольф Шефлер.

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«Всё снова чисто. Граждане России и Швейцарии очистили мемориал», — сказал он.

Накануне волонтеры удалили с памятника пятна краски и изображения свастики. Как отметил Шефлер, принимавший участие в акции, «русские не врут», говоря, что борются с фашизмом.

14 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отказ швейцарских властей от комментариев в связи с осквернением мемориала. По ее словам, официальное заявление об инциденте могло бы подтвердить нейтралитет Швейцарии.

Ранее в этот день МИД РФ направил Швейцарии ноту протеста с требованием наказать виновных в нанесении свастики на мемориал полководцу Александру Суворову и его соратникам. Российская сторона напомнила, что свастика — это запрещенный символ, который был осужден Нюрнбергским трибуналом.

Кроме того, дипломаты сообщили, что Суворов «внес большой вклад в освобождение Швейцарии и является частью не только российской, но и швейцарской истории».

Накануне глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника.

Мемориал сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году, был осквернен в ночь на 12 октября. Неизвестные нарисовали на нем черной краской две свастики.

В мае этот памятник также стал жертвой вандалов: неизвестные испачкали мемориал желтой и синей краской. Полиция не нашла виновных.

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