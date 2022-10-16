Сын подозреваемого во взрыве на Крымском мосту подтвердил задержание отца

Сын подозреваемого в причастности к теракту на Крымском мосту жителя Херсона Романа Соломко Максим рассказал, что его отец поехал в Грузию, чтобы заняться таможенной декларацией фирмы. Об этом 16 октября сообщает «РИА Новости».

По его словам, Соломко оплатил таможню, нанял брокера и покинул страну.

«Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы всё официально подали, мы официально себе на фирму всё это везли… Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации», — рассказал сын.

Соседи подозреваемого назвали его богатым и занятым человеком.

Отмечается, что порядка десяти лет назад Соломко купил дом, окруженный кирпичным забором. Прораб, который делает там ремонт, уточнил, что последний раз видел хозяина дома 10 октября, а после контактировал только с женой Романа Ириной. По словам строителя, его заказчик владеет аграрной фирмой.

Соседи рассказали, что Соломко — занятой человек. Они упомянули о постоянных разъездах мужчины, которого было сложно застать дома. Как отметили соседи, после конфликта по вопросу размежевания участка их общение с Соломко прекратилось, хотя раньше он был приветливым.

Другая соседка сказала, что давно не видела Романа. Кроме того, по ее словам, Соломко живут достаточно обособленно.

«Они богатые, а мы не очень, они молодые, а мы старики», — сказала она.

Киевским районным судом Симферополя 14 октября были арестованы пять подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту, среди них Роман Соломко.

12 октября в ФСБ сообщили о задержании восьми причастных к теракту. Среди подозреваемых граждане России, Украины, Грузии и Армении. Они считаются причастными к переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию.

По данным ведомства, организатором теракта является ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Также ФСБ опубликовала оперативные материалы проверки фуры перед въездом на Крымский мост. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Президент добавил, что «оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно».