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Посол КНР поспорил с адмиралом НАТО из-за российской спецоперации

Bloomberg: посол Китая Хэ и адмирал НАТО Бауэр поспорили из-за действий России на Украине
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Фото: Global Look Press/Xander Heinl
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Конфликт между китайским послом Хэ Рулонгом и председателем военкома НАТО адмиралом Робом Бауэром произошел на ассамблее «Полярный круг» в Исландии. Об этом в субботу, 15 октября, сообщает Bloomberg.

Причиной разногласий стала специальная операция РФ по защите Донбасса.

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Адмирал Бауэр упрекнул КНР в «подрыве мирового порядка» из-за нежелания китайских властей поддержать позицию НАТО в отношении РФ. Посол Хэ нашел подобные обвинения «высокомерными».

Тогда представитель альянса спросил, почему Пекин, отстаивающий важность государственного суверенитета, до сих пор не осудил Москву. В свою очередь, оппонент напомнил ему, что Китай учитывает историческую перспективу российско-украинского конфликта и призывает другие государства «понять первопричину».

Днем ранее обозреватели китайского издания Global Times отметили, что Вашингтон не извлек никаких уроков из кризисной ситуации, сложившейся на Украине. По мнению журналистов, США действуют исходя из «мышления холодной войны» и стремятся к усилению лагерного противостояния, которое и спровоцировало конфликт.

12 октября декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь высказал мнение о том, что именно империалистическая политика США привела к открытой конфронтации РФ и Украины.

Ранее в этот день китайские эксперты выразили мнение, что Запад, предвидя затяжной характер противостояния, чтобы истощить Россию, продолжит поставлять Украине больше оружия. Специалисты призывают Европу не терять независимость и не наносить ущерб собственным интересам.

10 октября в Global Times предположили, что Вашингтон намерен извлечь максимум выгод из российско-украинского конфликта, а потому стремится продлить напряжение между странами. Также публицисты обратили внимание на попытки американской стороны обелить себя, выставив виноватой Россию.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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