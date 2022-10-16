Байден отказался признавать влияние доллара на проблемы в экономике

Президент США Джо Байден заявил во время поездки в штат Орегон, что не беспокоится по поводу сильной позиции доллара. Его слова 15 октября привел Белый дом.

«Я не беспокоюсь по поводу сильной позиции доллара, я беспокоюсь по поводу всего остального мира», — сказал американский лидер.

Байден подчеркнул, что причина проблем в мировой экономике, по его мнению, заключается в недостатке роста и «разумной политики» не столько в Cоединенных Штатах Америки, сколько в других государствах. Он добавил, что есть страны, в которых «дела с инфляцией обстоят хуже».

Так, президент США прокомментировал экономический план премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, отметив, что изначально считал его ошибочным.

Накануне, 14 октября, зрители американского телеканала Fox раскритиковали действия президента Джо Байдена в экономической сфере. Американцы, недовольные ростом инфляции в стране, с иронией отнеслись к сюжету телеканала, в котором приводились данные роста потребительских цен в Соединенных Штатах на 8,2%. Многие комментаторы задавались вопросом, относительно того, когда же начнет действовать подписанный американским лидером акт по сокращению инфляции.

Двумя днями ранее, 12 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что администрация США не должна постоянно полагаться на санкции, необходим ряд различных средств, чтобы не подорвать роль доллара как резервной валюты.

Кроме того, в этот день специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский рассказал «Известиям», что, судя по макроэкономическим показателям, США фактически уже находятся в легкой рецессии. Он уточнил, что в I квартале этого года ВВП США снизился на 1,6%, во втором — на 0,6%. При этом рынок труда остается сильным, уровень безработицы составляет 3,5%.

Еще в августе Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, который ранее одобрил конгресс.