Советник объяснил отсутствие Путина на предстоящей конференции ООН

Президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на 27-й конференции ООН по изменению климата ввиду того, что там не ожидаются «громкие» события. Об этом 16 октября заявил глава делегации России на конференции, советник президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

«Предстоящая конференция в Шарм-эль-Шейхе, несомненно, очень важна, но настолько громких событий, каким было в 2015-м году принятие Парижского соглашения, в этом году не ожидается», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Эдельгериев уточнил, что после 2015-го года российский лидер больше не посещал конференцию по климату.

По словам советника, отношение Москвы к проблеме изменения климата не менялось, поскольку проблемы в этой области остается.

«Такова наша политика на протяжении десятилетий», — добавил он.

Конференция ООН по изменению климата пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 6–18 ноября. Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Как в мае сообщала заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко сообщила о начале развития рынка углеродных единиц в России с учетом общемирового тренда, планируется создание лучших практик для всех стран ЕАЭС. Она добавила, что первые результаты в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

24 ноября прошлого года Путин на совещании с членами правительства заявил, что цель климатической конференции ООН в Глазго была достигнута. 14 ноября 200 стран — участниц 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата сошлись во мнении о необходимости поддержать переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, а также согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году.