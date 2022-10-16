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Подготовка мобилизованных стартовала в Пензенской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На полигоне Пензинского филиала военной академии материально-технического обеспечения (МТО) проходят практические занятия по боевому слаживанию для мобилизованных служащих резерва.

Мероприятия по отработке необходимых навыков проходят под руководством опытных офицеров. Мобилизованные выполняют учебные стрельбы из автоматов АК-74 и изучают особенности грамотного передвижения в полевых условиях.

Сомкнут ряды: в Минобороны не просили расширить мобилизацию
В воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс.

Преподаватели кафедры ракетно-артиллерийского вооружения проводят занятия по эксплуатации боеприпасов, радиотехнических средств, специальной техники и автоматизированных систем управления.

Благодаря всесторонним боевым тренировкам резервисты могут не только «освежить» в памяти полученные ранее знания, но и получить новую полезную информацию и подготовиться к реальным действиям в зоне специальной военной операции.

Днем ранее Минобороны показало кадры кадры стрельб из самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика» при участии мобилизованных бойцов на полигоне отдельной бригады морской пехоты Северного флота. Подготовка военнослужащих организована на нескольких учебных точках для ведения стрельбы с максимальной эффективностью как с закрытых огневых позиций, так и с открытых.

До этого, 13 октября, МО рассказало о подготовке мобилизованных на полигоне «Головеньки» в Московской области. Отмечалось, что особое внимание уделяется вопросам индивидуальной подготовки каждого новобранца, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что призывные мероприятия необходимы для обороны суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся атак со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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