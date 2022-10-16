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Саперы ЛНР разминировали освобожденные от ВСУ территории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Инженерные подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) проводят разминирование автомобильных дорог и территорий, освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в воскресенье, 16 октября.

Отмечается, что подразделения, которые прошли подготовку при участии саперов Международного противоминного центра (МПЦ), разминируют освобожденные территории от взрывоопасных предметов.

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«Сейчас здесь происходит ИРД — инженерно-разведовательная деятельность — для продвижения нашей техники. То есть наш противник, особенно при отходах из городов, из посадок, минирует (территории. — Ред.) очень сильно», — рассказал командир инженерного подразделения.

Как подчеркнули в Минобороны, особое внимание уделяется дорогам, территориям, прилегающим к важным объектам жизнеобеспечения Республики, а также землям сельхозназначения.

В ходе работы саперы обезвреживают неизвлекаемые противотанковые и противопехотные мины и фугасы. По словам специалистов, заминированные участки в большинстве случаев защищены многочисленными ловушками и растяжками. Уточняется, что обнаруженные взрывные устройства уничтожаются на месте с применением накладных зарядов.

«В основном (противник. — Ред.) всё на неизвлечение ставит. Допустим, когда мы обнаруживаем мину, зачастую, где-то в 70–80% случаев, мина стоит на неизвлечение. То есть это мина, заминированная минной ловушкой, либо же каким-то сюрпризом. Это может быть просто от обычных гранат, под миной граната. Если возможно ее где-то сдернуть, мы ее сдергиваем. Если этого невозможно сделать, естественно, всё подрывается накладными снарядами», — пояснил командир инженерного подразделения.

Ранее, 13 октября, сапер рассказал об оставленных ВСУ минах под телами погибших военных в ДНР. Отмечается, что специалистам приходится работать в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, где разрывы снарядов раздаются каждые несколько секунд.

25 сентября военнослужащие МПЦ разминировали школу и дворы жилых домов в нескольких населенных пунктах ЛНР. По их словам, местные жители встречают саперов очень тепло, а некоторые даже плачут.

До этого, 18 октября, Минобороны показало, как саперы Центрального военного округа (ЦВО) обезвредили две заминированные противотанковые ракеты. Отмечается, что военнослужащие инженерных войск ЦВО обеспечивают мобильность боевых подразделений ударных и штурмовых групп.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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