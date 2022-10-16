В Приморье мобилизованные приступили к освоению танков и БТР

На учебных полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае стартовали практические занятия для призванных в рамках частичной мобилизации служащих запаса и добровольцев.

Основная задача состоит в том, чтобы освоить все аспекты грамотной эксплуатации военной техники. На тренировках бойцы оттачивают навыки ведения огня из вооружения танков и бронетранспортеров (БТР).

Под руководством опытных офицеров Приморской общевойсковой армии экипажи современных танков Т-72Б, бронетранспортеров БТР-82АМ, сформированные из числа мобилизованных, участвуют в стрельбах на различных дистанциях.

В ходе боевых стрельб экипажи ведут огонь по мишеням, имитирующим танки, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства противника.

Перед началом огневой практики каждый экипаж выполнил нормативы по загрузке боеприпасов, переводу техники в боевое положение, разведке и обнаружению целей, а также смене позиций.

Ранее, 15 октября, Минобороны РФ показало кадры обучения мобилизованных танкистов и мотострелков. Для военнослужащих организованы учебные занятия на танках Т-72Б3 и Т-80У. Бойцы также проходят курс, в который включается: преодоление участка пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями, выполнение стрельб по мишеням, установленным на различных удалениях и имитирующим личный состав и бронетехнику врага.

В этот же день сообщалось, что в ходе занятий по тактической подготовке мобилизованные граждане из Амурской области прошли «обкатку танками». Под руководством опытных офицеров личный состав выполнил стрельбу по смотровым приборам танка и метание противотанковой гранаты. Предварительно резервисты прошли курс основ борьбы с танками условного противника, изучили правила применения противотанковых снарядов для уничтожения бронетехники.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что цели мобилизации скоро будут достигнуты: для набора недостающих солдат потребуется еще около двух недель. Он пояснил, что резервисты будут участвовать в удержании линии соприкосновения протяженностью 1100 км.

Частичная мобилизация для защиты суверенитета и территориальной целостности РФ была объявлена 21 сентября. Указ подписал глава государства.

24 февраля Москва начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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