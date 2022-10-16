Госсекретарь США выразил соболезнования после взрыва на шахте в Турции

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 15 октября, выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции.

«Мы опечалены трагической гибелью людей в результате взрыва на шахте в турецком Бартыне. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и желаем полного выздоровления пострадавшим», — написал Блинкен в Twitter.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом на шахте в Турции. Также он передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Взрыв на угольной шахте в городе Амасре в провинции Бартын прогремел 14 октября. ЧП произошло на глубине 300 м. Местные власти сообщали о 87 горняках, находящихся в шахте. Мэр Амасры Реджаи Чакыр заявил журналистам, что, по предварительным данным, в шахте произошел взрыв метана.

По последним данным, в результате взрыва погибли 40 человек.