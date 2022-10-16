Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 октября

Облачная погода с прояснениями без осадков ожидает москвичей в воскресенье, 16 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +11…+13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +3…+5.

Днем ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — юго-западный и западный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами порывы до 17 м/c.

Атмосферное давление составит 757–759 мм ртутного столба.

Ранее, 14 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве пока сохраняются положительные температуры, однако нельзя исключить появление первых снежинок по ночам на следующей неделе.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные, 15 и 16 октября. По его словам, «это будут последние дни без осадков, с начала новой недели уже прогнозируются дожди и пасмурная погода».

До этого, 12 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве и Московской области с 17 октября.

В этот же день заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что высокое давление продержится в Москве до воскресенья и только к понедельнику начнет падать.