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Мобилизованных во Владимирской области проводили на боевое слаживание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мобилизованных во Владимирской области отправили в воинские части для проведения боевого слаживания. Торжественная церемония прошла на железнодорожном вокзале города Коврова, сообщили в Минобороны России.

Со словами напутствия к военнослужащим обратился глава региона Александр Авдеев.

«Удачи! И возвращайтесь живые и невредимые, с победой!», — сказал он.

Сомкнут ряды: в Минобороны не просили расширить мобилизацию
В воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс.

По его словам, мобилизованные ответственно подходят к учебе и дисциплине. Авдеев отметил, что каждый понимает стоящие перед ним и страной задачи.

Владимирских мобилизованных проводили под звуки военного оркестра.

Отмечается, что мобилизованные, прошедшие обучение на полигоне Западного военного округа (ЗВО) во Владимирской области по индивидуальной программе, в дальнейшем приступят к подготовке в составе взводов, рот (батарей). В ходе боевого слаживания военнослужащие овладеют навыками действий в составе подразделений, освоят боевую технику и вооружение.

Ранее, 15 октября, в Калининградской области торжественно проводили на боевое слаживание около 150 мобилизованных. Поддержать военнослужащих прибыли заместитель командующего Балтийским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Дмитрий Артемов, зампредседателя областного правительства Ирина Сорокина, представители общественных и ветеранских организаций, а также юнармейцы.

12 октября еще одна группа мобилизованных жителей из Калининградской области была доставлена на учебные полигоны оборонного ведомства для прохождения подготовки и освоения принципов боевой работы в составе формирования.

До этого, 27 сентября, первых мобилизованных на Крымском полуострове граждан отправили из Севастополя к месту боевого слаживания для прохождения обучения. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, президент РФ Владимир Путин поставил задачу защитить национальные интересы России и помочь братскому украинскому народу освободиться от фашизма.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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