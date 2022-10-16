В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины в ночь на воскресенье, 16 октября, прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщается в официальных Telegram-каналах городских администраций.

Так, воздушная тревога была объявлена в Киеве.

«Просим всех срочно проследовать в укрытие», — говорится в публикации в Telegram-канале местных властей.

Кроме того, украинское издание Klymenko Time опубликовало карту регионов, в которых была объявлена воздушная тревога. Так, системы оповещения сработали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожья.

Накануне днем в украинской столице дважды объявляли воздушную тревогу. Аналогичные меры были приняты в Черниговской и Сумской областях.

Ранее в субботу председатель военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе в регионе. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно, без жертв, отметил он.

Тогда же украинский телеканал «Пятый» отметил, что воздушная тревога звучит по всей Украине.

До этого воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины 13 октября. В этот день Киевская администрация сообщила о серии взрывов в регионе.

Председатель Госудумы РФ Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале карту с обозначенными регионами, в которых уничтожена и повреждена инфраструктура, используемая ВСУ. Согласно этим данным, атаке подверглись более 70 энергетических объектов, в конечном итоге Украина потеряла половину генерирующих мощностей.

10 октября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания Совбеза заявил, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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