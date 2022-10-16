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Маск признал свою неспособность повлиять на ситуацию на Украине

Глава SpaceX Маск назвал свои усилия по деэскалации конфликта на Украине безуспешными
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
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Американский миллиардер, совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 15 октября заявил, что все его попытки снизить напряженность в ситуации вокруг Украины безуспешны.

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«Я всеми силами стараюсь добиться деэскалации этой ситуации, но, очевидно, безуспешно», — написал он в своем Twitter.

Между тем глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник 16 октября назвал Маска спонсором терроризма из-за финансирования работы спутниковой связи Starlink на Украине.

О том, что Маск продолжит финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, американский предприниматель заявил накануне в своем Twitter. При этом он отметил убытки компании от безвозмездного финансирования украинского правительства.

Ранее, 5 октября, Маск заявил, что в любой зоне конфликта необходимо поддерживать волю тех, кто там живет. Таким образом бизнесмен объяснил, что русские люди составляют большую часть в ряде восточных регионов Украины, и они выбирают Россию.

До этого, 3 октября, Маск опубликовал серию постов, также посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой Организации Объединенных Наций, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

В тот же день Маск опубликовал в своем Twitter опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине. При этом предприниматель отметил, что победа украинский стороны в конфликте маловероятна.

Комментируя эти посты, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что РФ рассматривает план урегулирования конфликта на Украине, который предложил Маск, как часть общественной дискуссии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал заявления Маска, сказав, что в отличие от многих профессиональных дипломатов он пытается искать пути для достижения мира. При этом представитель Кремля подчеркнул, что достижение мира без выполнения условий российской стороны не будет возможным.

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