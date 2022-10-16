В Пентагоне прокомментировали сообщения о сокращении помощи Украине

Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине. Об этом 15 октября заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в своем Twitter.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не будут отрекаться от поддержки Киева, а продолжать осуществлять поставки оружия столько, сколько потребуется.

Соответствующим образом Райдер прокомментировал появившуюся в медиапространстве информацию об иссякающих запасах вооружения на складах Америки.

Ранее в этот день американские СМИ сообщили, что в Минобороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Как отмечалось, Ллойд Остин придерживается позиции, что США и их западные союзники не в полной мере успевают удовлетворить потребности Киева в вооружении. При этом американские склады стремительно продолжают опустошаться.

Кроме того, украинский вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью Newsweek заявила, что в конфликте на Украине Вооруженные силы России фактически противостоят военным НАТО.

Ранее, 14 октября, Пентагон сообщил, что в рамках очередного пакета военной помощи Украина получит боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS из арсенала американского министерства обороны. Также американский лидер Джо Байден поручил выделить Киеву военную помощь в размере $725 млн за счет резервов Пентагона.

Днем ранее подполковник из США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive выразил мнение, что украинские войска могут столкнуться с серьезными проблемами в сфере снабжения войск зимой, поскольку Украина будет оставаться в зависимости от поставок Запада, которые в настоящее время нестабильны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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