Реклама
Прямой эфир
Мир
США возложили ответственность за американских заключенных на Иран
Происшествия
В ДНР заявили о восьми ударах со стороны ВФУ
Мир
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Маск признал свою неспособность повлиять на ситуацию на Украине
Мир
Мирошник назвал Маска спонсором терроризма из-за Starlink на Украине
Мир
В Чехии сообщили о внеплановом отключении блока АЭС «Дукованы»
Мир
Итальянские аналитики сообщили об энергетическом шоке в Европе
Наука
Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту военный спутник
Мир
В Киеве заявили о стабилизации ситуации с электричеством
Мир
Итальянский политик обвинил Запад в причастности к атакам на СП
Мир
Зеленский заявил о тяжелой ситуации для ВСУ в направлении Артемовска
Мир
В Италии прошли акции против политики властей в отношении Украины
Сюжет:

В Пентагоне прокомментировали сообщения о сокращении помощи Украине

В Пентагоне прокомментировали сообщения о сокращении поставок оружия Украине
0
Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине. Об этом 15 октября заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в своем Twitter.

Вопрос комплексов: какое еще оружие НАТО планирует передать Киеву
И что значат грядущие учения альянса по силам ядерного сдерживания

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не будут отрекаться от поддержки Киева, а продолжать осуществлять поставки оружия столько, сколько потребуется.

Соответствующим образом Райдер прокомментировал появившуюся в медиапространстве информацию об иссякающих запасах вооружения на складах Америки.

Ранее в этот день американские СМИ сообщили, что в Минобороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Как отмечалось, Ллойд Остин придерживается позиции, что США и их западные союзники не в полной мере успевают удовлетворить потребности Киева в вооружении. При этом американские склады стремительно продолжают опустошаться.

Кроме того, украинский вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью Newsweek заявила, что в конфликте на Украине Вооруженные силы России фактически противостоят военным НАТО.

Ранее, 14 октября, Пентагон сообщил, что в рамках очередного пакета военной помощи Украина получит боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS из арсенала американского министерства обороны. Также американский лидер Джо Байден поручил выделить Киеву военную помощь в размере $725 млн за счет резервов Пентагона.

Днем ранее подполковник из США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive выразил мнение, что украинские войска могут столкнуться с серьезными проблемами в сфере снабжения войск зимой, поскольку Украина будет оставаться в зависимости от поставок Запада, которые в настоящее время нестабильны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022