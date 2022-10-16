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Мирошник назвал Маска спонсором терроризма из-за Starlink на Украине

Мирошник: Маск сохранил статус спонсора терроризма из-за Starlink
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сохранил за собой статус спонсора терроризма после своего заявления относительно финансирования работы спутниковой связи Starlink. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

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«Маск сохранил за собой, теперь уже официально, статус спонсора террористического режима. Еще и себе в убыток», — приводит его слова агентство ТАСС.

Мирошник пояснил, что, по его мнению, Маск первоначально заявил о прекращении оплаты спутниковых терминалов после «хамского поведения со стороны украинского режима». При этом Пентагон и правительство США, которые управляют киевским режимом, являются крупнейшим заказчиком компаний предпринимателя.

«Они надавили на Маска, и он под страхом потерять крупнейшие заказы вынужден брать на себя дополнительные обязательства по финансированию спутниковой группировки, которая используется для поставок разведданных украинским бандформированиям», — подчеркнул Мирошник.

О том, что Маск продолжит финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, американский предприниматель заявил накануне в своем Twitter. При этом он отметил убытки компании от безвозмездного финансирования украинского правительства.

До этого американские СМИ сообщали, что к концу 2022 года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут стать выше $100 млн — а эти показатели не соответствуют возможностям компании. Сам Маск заявлял, что, отказываясь финансировать спутниковые терминалы на Украине, он всего лишь следует совету экс-посла Мельника, который в нецензурной форме посоветовал американскому бизнесмену «убираться к черту».

Как в субботу, 15 октября, заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко, нарушение работы Starlink на Украине скажется на вооруженных силах Украины (ВСУ). Специалист отметил, что данный мощнейший канал служит для передачи боевой информации из полей в штаб и обратно, а также обеспечивает доступ к базам данным.

До этого, 7 октября, выяснилось, что системы Starlink начали давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Со своей стороны Маск заявил, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.

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