Вашингтону посоветовали разорвать отношения с некоторыми союзниками

США следует отказаться от союзнических отношений с некоторыми странами-участницами НАТО. Таким мнением поделился бывший помощник 40-го американского президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке для The American Conservative.

«В состав НАТО входит много бесполезных в военном отношении членов <...>, но ни альянс, ни американские официальные лица никогда не признают очевидного», — заявил он.

По мнению Бэндоу, количество союзных государств не определяет уровень безопасности. Он призвал более прагматично отнестись к данному вопросу и делать ставку на усиление блока, а не на расширение.

Кроме того, автор статьи обратил внимание на то, что иные «друзья» не просто не помогают Вашингтону, а откровенно вредят. В качестве примера он привел Саудовскую Аравию, которая приняла решение сократить нефтедобычу, несмотря на все попытки президента Джо Байдена наладить контакты с Эр-Риядом по вопросу энергопоставок.

Также обозреватель раскритиковал Южную Корею, которая продолжает полагаться на защиту США вместо того, чтобы развивать свой оборонный потенциал, и Турцию, чья внешняя политика зачастую расходится с интересами Штатов.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.

Отмечалось, что Байден не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

До этого, 1 октября, издание The Hill написало о том, что среди стран — участниц Североатлантического альянса наблюдается всё большая разобщенность, единство НАТО под угрозой. В качестве примера развала единства внутри альянса авторы материала привели позицию Турции, которая блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, тогда как другие страны выступают за присоединение. Также в статье обратили внимание на ситуацию с уходом США из Афганистана, когда власти страны не посоветовались по этому вопросу с партнерами по НАТО.